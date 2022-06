Was im alten Bahnhof von Osterfeld passieren soll

Osterfeld/MZ - Züge haben schon lange keine mehr in Osterfeld gehalten. Trotzdem erstrahlt das über 100 Jahre alte Bahnhofsgebäude in neuem Glanz. Denn in den zurückliegenden Monaten ist der alte Osterfelder Bahnhof unter der Regie der Verbandsgemeinde Wethautal in einen Freizeit- und Jugendtreff verwandelt worden. Der soll am 1. April feierlich eröffnet werden. Darum, dass das Haus nicht nur eine modernisierte aber leere Hülle bleibt, sondern mit Leben erfüllt wird, kümmert sich seit Jahresbeginn Frank Ellmerich. „Ich habe die Aktivitäten an dem Gebäude von Anfang an verfolgt, schon weil ich in der Nähe wohne. Mir liegt viel daran, dass in die Mauern Leben kommt“, sagt der 56-Jährige. Deshalb hatte der Osterfelder die Initiative ergriffen und bei der VG nachgefragt, wie das künftig laufen soll im neuen Freizeittreff. Und weil die VG noch einen Koordinator und Jugendleiter suchte, kam man praktisch ins Geschäft.

