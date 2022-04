Was die Schließung des Kraftwerks Deuben für das Bergbaumuseum im Ort bedeutet

Deuben - Noch schwelt der Wasserdampf aus dem Schornstein des Deubener Kraftwerks. Doch wenn der Standort Ende des Jahres geschlossen wird, endet eine Ära in Deuben. Seit 85 Jahren wird hier Kohle zu Energie umgewandelt wird. Darum macht man sich im angrenzenden Bergbaumuseum in Deuben schon jetzt Gedanken darüber, wie man die lange Geschichte des Kraftwerks künftig in die Ausstellung einbinden kann.