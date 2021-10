Was die Basteltruppe aus Kleinhelmsdorf in diesem Jahr vollbracht hat

Kleinhelmsdorf/MZ - In Kleinhelmsdorf ist seit dem Wochenende so richtig Herbst angesagt. Und das sozusagen vor aller Augen. Denn der kleine Dorfbrunnen an der Durchfahrtsstraße durch den kleinen Osterfelder Ortsteil in Richtung Thüringen hat ein herbstliches Gewand bekommen. Frauen und Männer der ehemaligen Singegruppe haben unter der Anleitung von Katrin Hopfe am Samstag den herbstlichen Schmuck positioniert. Denn vorbereitet wurde die herbstliche Dekoration schon seit einigen Wochen. „Schon im Sommer haben wir Naturmaterialien zusammengetragen“, berichtet Martina Morawe, die gemeinsam mit Karin Poser die Fäden der Organisation des Bastelspektakels in der Hand hält.

Getreideähren, Mais, Kürbisse, Heu und Stroh, aber auch Tannenzapfen dienen dabei als natürliches Bastelmaterial. Aber auch zwei Riesenkürbisse gehören zur herbstlichen Kulisse. Die hatte vor drei Jahren Katrin Hopfe aus Draht, Zeitungspapier, Bauschaum und einem Stein im Inneren gebaut. „Ich wollte da einfach mal etwas ausprobieren, mal sehen wie lange die Kürbisse halten“, sagt die 51-Jährige, die mit viel bastlerischem Geschick zum Ideengeber der kleinen Truppe geworden ist. Um die Bastelideen zusammenzutragen und in die Tat umzusetzen, trifft man sich regelmäßig in der Tischlerwerkstatt der Familie Poser. Hier entstand beispielsweise auch der Strohigel, den Isolde Friske gezaubert hat.

„Man staunt, wie viele Autofahrer anhalten“

Begonnen hatte der Bastelspaß im Dorf vor acht Jahren. 2013 zu Ostern wurde der Dorfbrunnen in einen Osterbrunnen verwandelt. Die Idee dafür brachte Birgit Berthold, die im Nachbardorf lebt, aus dem Bayerischen mit. Seither wird der Dorfbrunnen in Kleinhelmsdorf zu Ostern, im Herbst und zum Advent mit jahreszeitlichem Schmuck versehen. Als Grundlage dafür dient ein Metallgestell, das die Männer damals fertigten und mit dem man dem Brunnen praktisch die Krone aufsetzt.

„Man staunt, wie viele Autofahrer anhalten und unseren geschmückten Brunnen fotografieren. Darüber freuen wir uns ganz besonders“, sagt Martina Morawe. Bis kurz vor Totensonntag Mitte November soll der herbstliche Schmuck nun Dorfbewohner und Durchreisende gleichermaßen erfreuen. Danach kommt pünktlich zum Advent der Weihnachtsschmuck an den Brunnen. Dafür hören sich die Bastelfreunde schon jetzt um Dorf um, um genug Tannengrün zusammen zu bekommen.