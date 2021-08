Warum weite Umwege um den Zeitzer Forst stören

Lonzig/MZ - Wenn Hans Rauh an den nahen Zeitzer Forst oder Lonziger Wald, wie er ihn lieber nennt, denkt, dann hat der 79-Jährige gemischte Gefühle. „Ich bin mit dem Wald aufgewachsen, er hat uns viel gegeben. Aber jetzt dürfen wir nicht mehr da rein, das tut schon weh“, sagt Rauh.

Seit über 30 Jahren ist die Bundeswehr Pächter des rund 500 Hektar großen Bundesforstes, hat hier einen Standort-Übungsplatz und erlaubt das Betreten nicht, auch wegen der Gefahr durch wohl noch vorhandener Munition. „Es spricht doch nichts dagegen, dass wir wenigstens Außen herum laufen können. Aber selbst das wird uns verwehrt und das verstehe ich nicht“, spricht Rauh für das ganze Dorf.

Vor 76 Jahren ist Hans Rauh als Dreijähriger nach Lonzig gekommen

In den vergangenen Wochen hat er deswegen 105 Unterschriften in Lonzig gesammelt. Dabei ist er nicht etwa von Haus zu Haus gegangen, sondern hat bei einem Anwohner angefangen und dann ist die Liste weitergereicht worden. Diese Liste hat Rauh dann an Landrat Götz Ulrich (CDU), Verbandsgemeinde-Bürgermeister Uwe Kraneis (parteilos) und an den Petitionsausschuss des Landtags in Magdeburg übergeben. „Letztgenannte aber haben sich nicht zuständig gefühlt und sie an den gleichen Ausschuss des Bundestages weitergegeben. Von dort habe ich immerhin ein Schreiben bekommen, dass die Liste angekommen ist. Mehr nicht“, sagt der Ruheständler.

Vor 76 Jahren ist Hans Rauh als Dreijähriger nach Lonzig gekommen und mit Unterbrechungen unter anderem wegen seines Studiums immer geblieben. Schon als Schüler habe ihn der Lonziger Wald fasziniert, weil hier auch viel naturnaher Unterricht stattgefunden hatte. „Der Wald hat uns nach dem Krieg über den Hunger geholfen, zum Beispiel mit seinen Beeren und Bucheckern. Und natürlich dem Holz“, erinnert er sich an die Zeit. Genauso wie an den großen Brand 1947, als Teile des heute zusammen mit dem Breitenbacher Wald als Zeitzer Forst bekannten Gebietes, vor allem auf Lonziger Seite, vernichtet wurden. „Es wird aber auch gemunkelt, dass das damals vielleicht Brandstiftung gewesen sein soll, um neues Land zu gewinnen“, sagt Hans Rauh. Schon damals aber habe auch der Borkenkäfer nach einer großen Hitzewelle sein Übriges getan.

„1952 kamen dann die Russen in den Wald“

„1952 kamen dann die Russen in den Wald und haben Teile mit Stacheldraht abgegrenzt. Ansonsten haben sie uns aber die erste Zeit noch in den Wald zum Pilze sammeln gelassen“, so der 79-Jährige. Auch die Durchfahrt auf einem als Kreisstraße geltenden Weg war noch eine Zeit lang möglich. „So kam man relativ schnell in die rund fünf Kilometer entfernten Orte Nickelsdorf, Crossen oder Silbitz“, erinnert sich Rauh. Diese Dörfer gehörten damals noch zum Kreis Zeitz und Leute aus der heutigen Gemeinde Gutenborn nutzten die Straße, um zur Arbeit oder zum Einkaufen zu kommen.

Seit Mitte der 1950er Jahre bis heute dagegen muss man den weiten Umweg über Wetterzeube machen, wenn man von Lonzig nach Nickelsdorf möchte. Auch wenn die Bedeutung der nun thüringischen Nachbarorte nicht mehr so groß für die sachsen-anhaltische Seite ist, möchten Rauh und die Lonziger doch wenigstens mal wieder am Rand des Waldes spazieren gehen. „Die Argumentation mit der gefährlichen Munition ist doch widersinnig. Denn noch heute finden hier immer mal Treibjagden statt. Man könnte uns doch auch einen Weg ausweisen“, meint der 79-Jährige. Die Schönheit der Natur und der Heimat werde durch die Bundeswehr vorenthalten. Erst Ende des vergangenen Jahres wurde Hans Rauh von Soldaten schroff abgewiesen. Das sei vielen anderen Lonzigern auch schon passiert, obwohl sie keinerlei Gefahr ausübten.

Hans Rauh ist der Meinung, dass die Lobby der Anwohner in der Öffentlichkeit und in der Politik nicht groß genug ist. Lediglich Verbandsgemeinde-Bürgermeister Uwe Kraneis habe bislang ein besonderes Engagement für einen Weg durch oder entlang des Zeitzer Forstes gezeigt. „Er will ja einen Waldgipfel veranstalten, bei dem viele verantwortliche Leute zusammentreffen sollen. Das wäre mal was Neues und vielleicht erreicht man ja auch endlich was“, hofft der Lonziger. Bei den Protestläufen zu Ostern ist er zumindest als Gast immer mit dabei, aber Mitglied der Initiative ist er nicht.