Warum Teuchener trotz schwerer Anklage nicht ins Gefängnis muss

Teuchern/Halle (Saale) - Wegen Diebstahls und schweren Raubes musste sich ein 29-jähriger Teucherner in diesem Monat vor dem Landgericht in Halle verantworten. Ihm wurde von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, eine Frau im vergangenen Herbst gewaltsam auf ein Tagebaugelände bei Zeitz gebracht, sie mit einem Messer bedroht und dann ihr Handy erbeutet zu haben. Er selbst hatte vor Gericht ausgesagt, das Mobiltelefon zuvor von der Frau erworben zu haben.

Zeugin erschien mehrfach nicht vor Gericht: Angeklagte wird trotzdem verurteilt

Doch die offenbar Obdachlose, auf deren Aussage die Anklage zunächst basierte, erschien mehrfach nicht vor Gericht. Am Montag ist der Angeklagte dann hinsichtlich des Vorwurfs des schweren Raubes freigesprochen worden. Zu einer Freiheitsstrafe von je einem Jahr und neun Monaten ist er dennoch wegen der Beihilfe zum Diebstahl in zwei Fällen und in einem versuchten Fall verurteilt worden. Das Gericht berücksichtigte dabei einen bereits erfolgten Strafbefehl des Weißenfelser Amtsgerichtes.

Zudem wurde der junge Mann noch zu sechs Monaten Freiheitsstrafe wegen Diebstahls verurteilt. Die Vollstreckung dieser beiden Freiheitsstrafen ist vom Gericht am Montag aber zur Bewährung ausgesetzt worden - der junge Mann muss demnach nicht ins Gefängnis, falls er sich in seiner Bewährungszeit nun nichts zu Schulden kommen lässt.

Teuchener wird aufgrund von Einsamkeit Chauffeur eines Diebes

Das Bild eines Schwerverbrechers hatte der gelernte Heilerziehungspfleger vor Gericht von Anfang an nicht erweckt. Eine Schöffin rätselte schon zum Prozessauftakt, was ihn dazu bewegt haben könnte, einen Kriminellen aus Zeitz bei dessen Beutezügen chauffiert zu haben. Der Angeklagte aus Teuchern berichtete damals schmallippig von Einsamkeit.

Mit seiner Hilfe soll der Einbrecher aus Zeitz unter anderem in eine Werkstatt in Zeitz, eine Milchviehanlage in Nessa und eine Lagerhalle in Elsteraue eingedrungen sein und dabei verschiedene Werkzeuge erbeutet haben. Bei einem weiteren Einbruch in Grana hatte der 29-jährige Teucherner dann aber nicht wie bei den anderen Fällen nur im Auto gewartet, sondern eine alte Registrierkasse gestohlen, die er später reumütig zurückgegeben hatte.

Der Polizei war er in die Hände gefallen, als er den Einbrecher aus Zeitz in den Teucherner Ortsteil Naundorf fuhr, um dort einen abgelegenen Zigarettenautomaten erst mit einem Brennschneider und dann mit roher Gewalt zu bearbeiten. Das verursachte damals so viel Krach, dass letztlich die Polizei vorfuhr. Der Angeklagte trägt nun die Kosten des Verfahrens, soweit er dafür verurteilt worden ist. Im Übrigen trägt die Staatskasse die Kosten des Verfahrens. (mz)