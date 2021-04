Warum sich Mitbewerber über Ulrichs Wiederwahl wundern

Weißenfels/Zeitz - Der Burgenlandkreis ist gespalten. Die eine Hälfte der Bürger ist pro Götz Ulrich (CDU), die andere Hälfte hätte sich einen neuen Landrat gewünscht. So zumindest lässt sich das Ergebnis der Landratswahl am Sonntag deuten, aus der der Amtsinhaber mit 55,43 Prozent der Stimmen auch als neuer Landrat hervorgegangen ist.

Verwunderung bei Mitbewerbern über Wiederwahl von Ulrich im ersten Wahlgang

Dass dies gelang und das vor allem im ersten Wahlgang, sorgt bei einigen Mitbewerbern für Verwunderung, zumal manche eine Wechselstimmung im Burgenlandkreis gespürt hätten. So sagt beispielsweise der Zeitzer Einzelbewerber André Worms: „Viele Menschen jammern rum, aber haben nicht die Chance genutzt, etwas zu ändern.“

Auch der Einzelbewerber Michael Kretschmer aus der Gemeinde Gutenborn zeigt sich etwas resigniert und sagt: „Offensichtlich wollen die Leute keine Veränderung.“ Dass Ulrich gewonnen hat, führt er auch auf dessen hohe Medienpräsenz zurück. Diese ist der Tatsache geschuldet, dass in der Corona-Pandemie viele Regelungen auf Kreisebene erlassen werden und der Landrat diesbezüglich wichtigster Entscheidungsträger und Krisenmanager ist.

„Schlechter Tag für die Demokratie“: Wahlbeteiligung im Burgenlandkreis war enttäuschend gering

Dass Jochen Dreetz, Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen, und seine Partei im Burgenlandkreis im Vergleich zur Bundesebene so schlecht abschneiden, begründet er damit, dass viele Menschen hier in ökologischer Hinsicht „noch nicht so weit“ seien und „viele Kohlekumpel noch an der Braunkohle hängen.“

Einen Punkt bringen fast alle befragten Kandidaten zum Ausdruck: Die Wahlbeteiligung im Burgenlandkreis war enttäuschend gering, hat mit 37,26 Prozent doch nur etwas mehr als jeder dritte Wahlberechtigte im Burgenlandkreis von seinem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Deshalb sagt Michael Kretschmer, dass der Sonntag „ein schlechter Tag für die Demokratie“ war.

Vielzahl von Mitbewerbern haben Fundamentalkritik an Ulrich

Obgleich Götz Ulrich über die Hälfte der Wähler auf sich vereinen konnte, heißt das bei lediglich rund einem Drittel Wahlbeteiligung, dass sich nur circa jede sechste Person im Burgenlandkreis für Götz Ulrich ausgesprochen hat. Ob sich die Nichtwähler schlicht nicht dafür interessieren, wer die Geschicke des Burgenlandkreises leitet oder ob sich das gar als stille Zustimmung der bisherigen Arbeit von Götz Ulrich deuten lässt, lässt sich freilich nicht genau sagen.

Alle Kandidaten haben sich vor der Wahl mehr oder minder deutlich gegen die bisherige Politik des Amtsinhabers positioniert und bekräftigen das auch noch einmal nach dem Votum. Dass es eine Vielzahl von Mitbewerbern mit Fundamentalkritik an Ulrich gab, könnte diesem in die Karten gespielt haben. Denn ein einzelner Gegenkandidat hätte die Stimmen von allen auf sich ziehen können, die der Arbeit Ulrichs kritisch gegenüberstehen.

Einzelbewerberin aus Freyburg erzielt neben Ulrich gute Ergebnisse

Zugleich wollen sich einige Kandidaten aber gern mit dem Landrat über die Zukunft des Burgenlandkreises austauschen. Michael Kretschmer hat Götz Ulrich bereits zu einem Tischgespräch eingeladen, sei aber vorerst von ihm vertröstet worden. Auch der Zeitzer Einzelbewerber André Hauschild stünde bereit, um seine Expertise zu den Themen Energieversorgung und -speicherung einzubringen.

Mit Ausnahme Ulrichs zeigt sich indes nur eine weitere befragte Person zufrieden mit dem Wahlergebnis, nämlich die Freyburger Einzelbewerberin Andrea Sommer. Sie konnte - für sie und wohl auch viele andere Menschen im Burgenlandkreis überraschend - die drittmeisten Stimmen auf sich vereinigen. „Damit habe ich nicht gerechnet“, sagt die Freyburgerin.

Sie konnte in ihrer Heimatstadt sogar mehr und in Naumburg fast ebenso viele Wähler wie der Zweitplatzierte, AfD-Kandidat Bodo Walther, für sich gewinnen. Der Einzelbewerber Diethelm Kopecki aus Oberwerschen möchte gar keinen Kommentar zur Landratswahl abgeben.

Weitere Wahlen in Aussicht

Ambitionen für andere Ämter hegen indes einige der Kandidaten. Bezüglich der Zeitzer Oberbürgermeisterwahl im kommenden Jahr spielen sowohl Michael Kretschmer und André Hauschild als auch André Worms mit dem Gedanken, ihren Hut in den Ring zu werfen.

Worms kandidiert zudem als Einzelkandidat für die Landtagswahl. Auch AfD-Kandidat Bodo Walther sagt, dass er es sich „mit Sicherheit“ vorstellen könne, noch einmal für ein Amt im Burgenlandkreis zu kandidieren. Welches genau, könne er jedoch noch nicht sagen. (mz/Martin Walter)