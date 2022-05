Warum Mediziner und Landrat das Zorbauer Impfzentrum weiter offen lassen wollen

Der Landrat will das Zorbauer Impfzentrum möglichst lange offen halten. Von Hausärzten erhält er Rückendeckung. Was die Mediziner außerdem fordern. Ist der ländliche Raum im Nachteil?

Das Impfzentrum in Zorbau soll möglichst lange offen bleiben.

Weissenfels/MZ - Landrat Götz Ulrich (CDU) möchte das Zorbauer Impfzentrum gerne über den September hinaus für Impfwillige offenhalten. Er habe sich in der Sache bereits an die Gesundheitsministerin gewandt, informierte der Chef der Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag. Rückendeckung erhält der Landrat dabei offenbar von zahlreichen Hausärzten.