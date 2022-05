Warum man im Wethautal an einer Impfpflicht für den Nachwuchs festhält

Osterfeld/Possenhain/MZ. - Wer seine Kinder in einer Kindertagesstätte der Verbandsgemeinde Wethautal betreuen lassen möchte, dessen Nachwuchs muss vollständig gegen diverse Kinderkrankheiten geimpft sein. Und geht es nach dem Willen der Mitglieder des Verbandsgemeinderates dann soll das auch so bleiben. Auf ihrer Sitzung am Dienstagabend in Possenhain lehnten die Räte denn auch eine Änderung der Kita-Benutzungssatzung hin zu einer bloßen Impfberatung einstimmig ab.