Warum in der Elsteraue nun Leinenpflicht für Hunde gilt

Alttröglitz - Hunde dürfen in der Elsteraue „außerhalb von befriedeten Besitztum nicht unbeaufsichtigt umherlaufen“. Dies sieht die neue Gefahrenabwehrverordnung der Gemeinde Elsteraue vor, die im Dezember 2020 beschlossen wurde. Innerhalb der Orte, auf Straßen und in Anlagen sind Hunde, unabhängig von ihrer Größe, von aufsichtsfähigen Personen an der Leine zu führen. Es herrscht Leinenzwang, darauf macht die Gemeinde auf ihrer Internetseite aufmerksam.

Während der Brut-und Setzzeit, die vom 1. März bis zum 15. Juli dauert, ist es außerdem nach dem Landeswaldgesetz Sachsen-Anhalt verboten, Hunde in der freien Landschaft (dies gilt neben Wald- und Forstgebieten auch für Felder und Wiesen) einschließlich angrenzender öffentlicher Straßen unbeaufsichtigt laufen zu lassen.

„Hunde sind in dieser Zeit an der Leine zu führen“, teilt die Gemeinde mit. Dies gilt nicht für Jagd-, Hüte-, Blinden-, Polizei- und sonstige Diensthunde während ihres Einsatzes. „Wer sich nicht an die Leinenpflicht hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einem Bußgeld rechnen“, so die Gemeinde. Das Jagdgesetz räumt dem Jäger sogar ein Tötungsrecht ein. (mz/yve)