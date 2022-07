Warum im Martzschpark in Lützen Bäume gefällt werden

Lützen/MZ - René Herzberg steht im Lützener Martzschpark und zeigt auf einen Baum, dessen Rinde wie abgefressen aussieht. Überall am Stamm sind kleine Löcher. „Die stammen vom Eschenbastkäfer, der sich durch die Rinde frisst. Spechte holen sich dann die Larven und die Rinde platzt ab“, erklärt der Bauhofleiter. So wie dieser Esche ergeht es vielen Bäumen in dem Wäldchen am Lützener Tierpark. Neben Schädlingsbefall haben die Gehölze mit Trockenheit zu kämpfen. Stürme aus den vergangenen Jahren ließen zusätzlich etliche Äste und Stämme umknicken. „Sie sehen überall die toten Bäume. Die Entwicklung geht so schnell voran, dass man nicht hinterherkommt“, sagt Herzberg zu den sieben Teilnehmern, die am Mittwoch beim geführten Rundgang durch den Martzschpark dabei sind.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<