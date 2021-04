Warum im Burgenlandkreis neue Quartiere für Fledermäuse entstehen

Neue Quartiere für Fledermäuse. Mibrag und Leipziger Büro engagieren sich in einem gemeinsamen Artenschutz-Projekt. Was gemacht wird.

Sebastian Gabler hält eine Mopsfledermaus in der Hand, welche an der ehemaligen Bahnbrücke Bösau geborgen wurde. Diese gehört zu den stark gefährdeten Arten. Gebietsweise ist sie sogar vom Aussterben bedroht.

Profen/Zeitz - Sie ist etwa fünf Zentimeter groß, wiegt gerade mal zwischen sechs bis 13 Gramm und ihre Flügel haben eine Spannweite zwischen 26 und 30 Zentimeter. Die Rede ist von der Mopsfledermaus. Sie wurde zur Fledermaus der Jahre 2020 und 2021 gewählt. Das kleine Säugetier zählt in den meisten europäischen Ländern und so auch in Deutschland zu den stark gefährdeten Arten. Gebietsweise ist sie sogar vom Aussterben bedroht und steht auf der roten Liste des Artenschutzes.

Doch am Rande des Braunkohlentagebaus in Profen kann man sie finden. Die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (Mibrag) will mit einem ehrgeizigen Projekt die Fledermäuse umsiedeln und den Säugetieren neue Quartiere anbieten. Ein Standort ist zum Beispiel im Garten von Carsten Sonntag in Profen. Hier befand sich vor gut und gerne 70 Jahren mal ein Tennisplatz, daneben waren die Umkleiden. Inzwischen ist nichts mehr vom Tennisplatz zu sehen. Übrig blieb ein alter ungenutzter Keller.

„Wenn im Tagebau Quartiere für Fledermäuse vernichtet werden, wollen wir in der Nähe neue Plätze anbieten“

Dieser wurde zu einem neuen Domizil für Fledermäuse umgebaut. Mibrag-Mitarbeiter Sebastian Gabler und Biologin Sarah Malaske vom Fachbüro Hochfrequent in Leipzig arbeiten an diesem Projekt. So wurde der Keller in den Elsterwiesen behutsam umgestaltet, besondere Hohlblocksteine an der Decke eingebaut, der Fußboden mit Sand aufgefüllt und außen Hecken gepflanzt. „Wenn im Tagebau Quartiere für Fledermäuse vernichtet werden, wollen wir in der Nähe neue Plätze anbieten“, erklärt Gabler das Anliegen. Grundstückseigentümer Carsten Sonntag hörte davon und wagte mit der Mibrag eine Partnerschaft.

Stippvisite in Profen: Aus einem alten Keller wurde ein neues Quartier für Fledermäuse. Carsten Sonntag hängt das Schild auf. Foto: Yvette Meinhardt

„Das Quartier muss zum Beispiel frostfrei und feucht sein“, erklärt Biologin Malaske. Der Keller in Profen scheint den Flugkünstlern zu gefallen. Gleich im ersten Jahr, so die Biologin weiter, siedelte sich eine Mopsfledermaus an. „In diesem Winter konnten wir bereits drei Mopsfledermäuse und drei braune Langohren feststellen“, so Malaske. Insgesamt gibt es 22 Fledermausarten in Deutschland. Sie ernähren sich von Insekten. Insbesondere Nachtfalterarten stehen auf den Speiseplan der Fledermäuse. Deshalb leiden sie stark unter dem Rückgang der Insektenvielfalt. Auch die Zerschneidung ihres Lebensraums durch Verkehrstrassen, der Siedlungsbau und der niedrige Anteil an Alt- und Totholz in den Wäldern gefährden ihren Lebensraum.

„Wir werden mit den Schulanfängern einen Ausflug zu Fledermäusen machen und sie für die Umweltbildung sensibilisieren“

Aber in der Elsteraue gibt es wunderbare Rückzugsräume für diese Säugetiere. „Wir haben mehrere Obstbäume im Garten und ich finde das Projekt sehr gut“, sagt Sonntag. Wenn er mit seiner Familie im Sommer im Garten sitzt und es fliegt in der Dämmerung eine Fledermaus über die Köpfe, dann habe er das gute Gefühl etwas für die Umwelt getan zu haben. Er ist zugleich Vorsitzender der Elterninitiative, die den Montan-Kindergarten „Montalino“ trägt. „Wir werden mit den Schulanfängern einen Ausflug zu Fledermäusen machen und sie für die Umweltbildung sensibilisieren“, sagt Sonntag.

Sesam öffne dich: Sebastain Gabler schließt den alten Bunker auf Kloster Posa auf, um zu überprüfen, ob schon Fledermäuse da sind. Foto: Yvette Meinhardt

Doch nicht nur in Profen gibt es solche neuen Quartiere für Fledermäuse. „Wir haben gemeinsam mit der Mibrag gerade den alten Bunker auf Kloster Posa für die Säugetiere umgestaltet“, sagt Malaske. Alte Schießscharten dienen als Einflugsloch. Von außen setzte die Gala-Mibrag Betonwände, füllte dahinter mit Erde auf und pflanzte Sträucher. Doch die Wände sind bereits wieder beschmiert, Müll liegt umher und Unbekannte haben versucht, einzudringen. Aber die neue Tür hielt stand. „Die Streuobstwiesen rund um Kloster Posa locken Insekten an und bieten dadurch eine tolle Nahrungsgrundlage für die Fledermäuse“, sagt Malaske. Wann immer sie vor Ort war, kamen Spaziergänger vorbei. Sie sei mit vielen ins Gespräch gekommen und habe die Leute über das Vorhaben aufgeklärt. Die Spaziergänger hätten sich sehr für die Fledermäuse interessiert. (mz/Yvette Meinhardt)