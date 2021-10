Warum geplanter Prozess um Drogenhandel in Hohenmölsen verschoben wird

Halle (Saale)/Hohenmölsen/MZ/TOS - Gähnende Leere herrscht an diesem Dienstagmorgen auf dem Flur vor Saal 96 des Landgerichts in Halle. Eigentlich sollte jetzt der Prozess gegen einen 43 Jahren alten Mann beginnen, der in Hohenmölsen mit Drogen gehandelt haben soll. Doch der Verhandlungsauftakt fällt aus. Ein Prozessbeteiligter ist erkrankt, wie Gerichtssprecher Sebastian Müller der MZ mitteilt. Ein neuer Versuch soll am 18. Oktober, also in zwei Wochen, unternommen werden.

Wie aus einer Ankündigung des Gerichts hervorgeht, muss sich der Angeklagte wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in acht Fällen - vier davon in nicht geringer Menge - sowie bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln in Tateinheit mit Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.

Drogenhandeln in Hohenmölsen?

So wirft die Staatsanwaltschaft dem 43-Jährigen vor, zwischen Januar und Mai 2020 von drei gesondert verfolgten Personen Drogen gekauft zu haben. Dabei habe es sich um 300 Gramm Cannabis und zehn Gramm Cannabisöl gehandelt. Dafür soll der Angeklagte 3.100 Euro bezahlt haben. Die Drogen soll er in Hohenmölsen gewinnbringend weiterverkauft haben.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte mit dem Drogenhandel seinen Lebensunterhalt und zugleich seinen Eigenkonsum mit finanziert. Als Polizeibeamte im Mai vergangenen Jahres die Wohnung des Angeklagten durchsuchten, fanden sie sechs Gramm Methamphetamin und 50 Gramm Cannabis sowie ein Baseballschläger und Platzpatronen. Der Angeklagte hat sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Ihm drohen mindestens fünf Jahre Gefängnis.