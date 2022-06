Warum es einen junger Ägypter vom Roten Meer ins Wethautal zieht

Welche Ideen ein Vier-Sterne-Haus in Osterfeld hat, um dem Personal- und Fachkräftemangel zu begegnen.

Osterfeld/MZ - Am deutschen Gänsebraten hat er sich schon versucht. Selbst Schnitzel schneiden und klopfen stand schon auf dem Tagesprogramm von Youssef Fared Shauky. Seit sechs Wochen gehört der junge Ägypter zum Küchenteam im Osterfelder Hotel Amadeus und erlernt hier den Kochberuf. „Bisher bin ich sehr zufrieden, er macht schon viel selbst, hat Talent“, sagt Küchenchef Enrico Quack und freut sich über die tatkräftige Unterstützung an Herd, Schneidbrett und Töpfen. Denn gutes Küchenpersonal zu finden sei seit langem ein Problem und derzeit schwieriger denn je. Gerade einmal zwei Fachkräfte und zwei Lehrlinge stemmen zur Zeit die Küche in dem Osterfelder Vier-Sterne-Haus mit seinen über 140 Zimmern.