Warum ein Freibad ohne Pommes kein richtiges ist

Lützen/MZ - Was wäre ein Freibad ohne Pommes? Auf jeden Fall kein richtiges. Das weiß Daniela Wedhorn wie keine Zweite, ist sie doch schon jahrelang für die Verpflegung am Beckenrand zuständig. Und das seit neustem auch in Lützen, denn die 47-Jährige aus Großlehna (Markranstädt) ist die neue Pächterin des Imbisses im Sommerbad. Mit Pommes, Burgern, Fischbrötchen, Nuggets, Schnitzeln und allerlei Süßigkeiten im Gepäck, hat sie dem Magenknurren ihrer hungrigen Freibadgäste den Kampf angesagt.

Hinter den Lützener Verkaufstresen habe es Daniela Wedhorn spontan verschlagen. Das Freibad in ihrer Heimatstadt hat im Zuge der Pandemie mit Umbauarbeiten begonnen und deswegen nicht gleich wieder die Türen geöffnet. „Ich wollte aber unbedingt wieder ins Freibad und habe mich deswegen spontan in Lützen beworben“, sagt sie.

„Kinder haben immer Hunger, aber nicht unbegrenzt Geld.“

Was es in ihrem Imbiss zu kaufen gibt und wie viel die Dinge kosten, entscheidet Daniela Wedhorn selbst. Das bestehende Angebot aus Markranstädt habe sie mitgenommen, erweitert und etwas günstiger gemacht, erzählt sie. Grund für den Preisnachlass seien die vielen jungen Besucher in den Freibädern. „Kinder haben immer Hunger, aber nicht unbegrenzt Geld.“ Dabei seien es aber gerade die Kinder, die die passionierte Gastronomin in dem Geschäft zwischen Pommesgabel und Badeliege halten. „Ich wurde schon außerhalb des Freibads auf der Straße ganz lieb von Kindern gegrüßt. Das sind die Momente, weswegen ich den Beruf so liebe.“

Ursprünglich habe die gebürtige Leipzigern im Einzelhandel gelernt, doch schon schnell ihre Begeisterung für die Gastronomie entdeckt. Dass es dann die Freibäder wurden, liege an den individuellen Gästen, die man dort trifft und an den netten Gesprächen, die sie mitbringen. In Lützen treffe das besonders zu: „Die Lützener sind sehr pflegeleicht, wie eine große Familie.“ Eine Erfahrung, die sie so bisher noch nicht gemacht habe. „Es ist erstaunlich: Lützen liegt nur einen Ort weiter, aber die Leute hier sind ganz anders.“ Und die Lützener sind hungrig. Worauf genau, ließe sich gar nicht sagen. „Im Sommerbad geht alles quer durch die Bank: Pommes natürlich, Burger, Nuggets, frische Fischbrötchen und Eisschokolade“, sagt sie.