Warum die Rehmsdorfer Landwirte mit dem wechselhaften Wetter hadern

Nach Dürrejahren fällt nun viele Regen. Dieser verhindert jedoch auch einen reibungslosen Start in die Ernte. Was das Problem ist.

Rehmsdorf/MZ - Regnet es oder regnet es heute nicht? Diese Frage beschäftigt die Landwirte in der Region. So schaut auch Stefan Oehler von der Agricola Landwirtschaftlichen Betriebsgesellschaft Rehmsdorf skeptisch zum Himmel. Die Wintergerste muss vom Halm, die Felder zwischen Maßnitzer Kreuzung und Wasserwerk konnten bereits an einem sonnigen Tag geerntet werden. Doch meist bestimmt ein Wechselspiel zwischen Sonne und Regen in diesem Sommer das Wetter. „Wir brauchen jetzt ein paar Tage richtig schönen Sonnenschein, um mit der Ernte durchzustarten“, sagt Oehler. Doch der Wetterbericht sagt weiterhin wechselhaftes Wetter voraus.