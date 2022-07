Warum die Grünen in Lützen eine neue Baumschutzsatzung wollen

Was bereits gekippt wurde und welche Änderungen Erfolg haben könnten.

Sollte der Edeka-Markt in Lützen an die Schweßwitzer Straße ziehen, würden auch die etwa 50 Bäume auf und vor dem noch aktuellen Kita-Gelände gefällt werden.

Lützen/MZ - In der Stadt Lützen soll die Baumschutzsatzung überarbeitet werden. Das will die Grünen-Fraktion im Stadtrat. Unter anderem sollen die Ortschaftsräte stärker miteinbezogen werden, wenn Bäume gefällt oder Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. Bisher habe die Stadtverwaltung dabei zu intransparent und eigenmächtig gehandelt, weswegen manche Fäll- und Pflanzentscheidungen nicht nachvollziehbar gewesen seien. „In unseren Augen kommt in Lützen mancher Baum weg, der nicht wegkommen muss“, sagt Dorothee Berthold, Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Lützener Stadtrat.