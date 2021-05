Warum die 570 Meter Pflaster-Piste bei Schweßwitz verschwinden soll

Schwesswitz - Wer für das Traditionsradrennen Paris-Roubaix trainieren will, kann das in der Region nur noch in den nächsten Monaten tun. Denn wie in Frankreich gibt es auch im Burgenlandkreis bei Lützen eine „Hölle des Nordens“, wie man das Rennen wegen mehrerer Abschnitte auf Kopfsteinpflasterstraßen nennt, auf der man auf dem Rad richtig durchgerüttelt wird. Doch derzeit laufen bereits die Planungen zur Sanierung der Straße von Schweßwitz in Richtung Ellerbach.

Nachbarkreis hat Straße durch Ellerbach bis zur Kreisgrenze mit einer Schwarzdecke belegt

570 Meter ist die Piste lang, die am Ortsrand von Schweßwitz beginnt und an der Saalekreisgrenze endet. Die bestehende Straße wird dabei als Unterbau genutzt, auf dem eine Schwarzdecke mit Trag- und Deckschicht aufgebracht wird. Links und rechts soll es überfahrbare Bankette geben. Wegen des Begegnungsverkehrs von Lkw wird außerdem eine 25 Meter lange Ausweichstelle gebaut und daneben eine Feldauffahrt geschaffen. Wie die Baudezernentin des Burgenlandkreises, Angelika Ritter, sagte, wolle man die Arbeiten im Herbst ausschreiben, weil derzeit die Baukosten in die Höhe geschnellt sind.

Es sei nicht zu vertreten, wenn es dafür anderswo Kürzungen gebe. Wie Stadträtin Dorothee Berthold (Bündnis 90/Die Grünen) äußerte, könne man die Straße wahrscheinlich noch nicht zur Eröffnung der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg nutzen. Laut Baudezernentin Ritter hatte man 2018 versucht, die Baumaßnahme mit dem Saalekreis zu koordinieren. Das sei nicht gelungen, doch im Vorjahr hatte der Nachbarkreis die Straße durch Ellerbach bis zur Kreisgrenze mit einer Schwarzdecke belegt.

Forderungen nach Sanierung der holprigen Pflaster-Piste

Wenn es derzeit an der Grenze „Auf Wiedersehen im Burgenlandkreis“ heißt, dürfte man froh sein über das „Herzlich willkommen im Saalekreis“ mit seiner neuen Straße. Wer aber von dort kommt, landet fast unweigerlich in einem der Schlaglöcher. So wie es Peter Theile passiert ist. Er lebt in Zöllschen, das zu Tollwitz gehört und wo der 59-Jährige stellvertretender Ortsbürgermeister ist. Immer wieder hatte er in den vergangenen Jahren vom Bad Dürrenberger Stadtrat gefordert, endlich die holprige Piste im Saalekreis zu sanieren, auf der man tüchtig durchgerüttelt wird.

Im Auto ebenso wie auf dem Fahrrad. Offensichtlich gab es dann ein Einsehen, dass solche Zustände 30 Jahre nach der Einheit nicht mehr zeitgemäß sind. Schaut er sich in Sachsen-Anhalt um, dann gibt es den Saaleradweg. Ein Leuchtturm, aber fast auch ein Alleinstellungsmerkmal. Würden nach Bauarbeiten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gefordert, könnte Gleiches auch für Rad- und Fußwege gelten, die den Leuten ermöglichten, aufs Auto zu verzichten und sich lieber mit Muskelkraft fortzubewegen.

In Sachen Radwege könnte man viel mehr tun

Theile selbst ist Wehrleiter in Bad Dürrenberg und Berufsfeuerwehrmann in Leipzig. Oft fährt er mit dem Rad in die Großstadt und nach seinem 24-Stunden-Dienst auch wieder zurück. Da kommen im Monat schon ein paar hundert Kilometer zusammen. In Sachen Radwege könnte man viel mehr tun. Demnächst soll zwar einer von Bad Dürrenberg in Richtung Autobahn 9 gebaut werden, doch an der Ruine Feldschlösschen, wo die Straße nach Lützen abzweigt, soll Schluss sein.

„Dabei würden viele Kinder gern ins dortige Sommerbad fahren“, meint er. Aber die meisten Eltern winken ab, weil sie Angst um ihren Nachwuchs auf dicht befahrenen Straßen haben. Allerdings ginge es laut dem Zöllschener auch anders herum. Man könnte mit Rädern von Lützen nach Kötzschau fahren und den Zug nach Leipzig nehmen, um dort stressfrei zu bummeln. (mz)