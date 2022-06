Warum der Erweiterungsbau an der Freien Gesamtschule „Gustav Adolf“ zum Zankapfel für Lützen wird

Lützen/MZ - Es ist beschlossene Sache: Der Erweiterungsbau an der Freien Gesamtschule „Gustav Adolf“ in Lützen wird kommen. Der geplante Anbau, der den Platzmangel an der Oberschule beheben soll, wird einem zuletzt noch einmal deutlich abgeänderten Entwurf folgen. Darauf haben sich am Dienstag die Mitglieder im Lützener Stadtrat mehrheitlich geeinigt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<