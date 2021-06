Warum der Blitzer an der B91 Probleme hat

Blitzer an der B91

Naundorf - Wer in letzter Zeit zu schnell durch Naundorf gefahren ist, könnte Glück haben und ohne Bußgeld davonkommen. Wie Falko Weise, Sachgebietsleiter im Straßenverkehrsamt, am Donnerstag im Innenausschuss sagte, gebe es „technische Probleme“ mit dem Blitzer an der Bundesstraße 91, der vor allem „Lkw nicht richtig erfassen“ würde.

Ein beidseitiges Blitzen, wie von Ausschussmitglied Elke Simon-Kuch (CDU) gewünscht, sei indes zwar technisch möglich, aber nicht rechtlich. Denn um in Richtung Ortsausgang zu blitzen, müsse dieser mindestens 100 Meter vom Ortsschild entfernt stehen. (mz/mw)