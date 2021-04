Warum CDU-Mann Czapek seine Plakate wieder abhängen muss

Weissenfels/Zeitz - Kaum war die Landratswahl vorbei und sind die Kandidaten noch dabei, ihre Wahlplakate abzunehmen, hingen schon die nächsten Plakate. An Litfaßsäulen in Zeitz und Weißenfels warb der CDU-Politiker Arnd Czapek auf ihnen mit dem Slogan „Ihre Stimme für unsere Heimat“.

Arnd Czapek sitzt im Kreistag des Burgenlandkreises und möchte als CDU-Kandidat für die Landtagswahl am 6. Juni für den Wahlkreis 41 antreten, der die Zeitzer und Hohenmölsener Region umfasst. Zwar gibt es auf seinen Plakaten keinen direkten Verweis auf die Landtagswahl. „Allerdings deutet der Slogan stark auf Wahlwerbung hin. Das wurde nicht von der Stadt gestattet und darf auch noch nicht stattfinden“, teilt die Zeitzer Stadtverwaltung auf MZ-Anfrage mit. Auch von der Weißenfelser Stadtverwaltung heißt es, dass das Anbringen von Wahlplakaten für die Landtagswahl erst ab dem 26. April gestattet ist.

„Ich möchte für mich keine Sonderrechte in Anspruch nehmen.“

Arnd Czapek verteidigt die Plakate einerseits. Er sehe sie nicht als Werbung für die Landtagswahl an, sonst hätte er sie ja auch nicht im Weißenfelser Raum platziert, der nicht in seinen Wahlbezirk fällt. „Ich weiß nicht, wie die Leute das interpretieren, aber ich wollte damit lediglich für meine Person werben und zeigen: ,Ich bin die Stimme für die Region’“, sagt Arnd Czapek. Andererseits ergänzt er: „Ich möchte für mich keine Sonderrechte in Anspruch nehmen.“

Deshalb habe er auch noch am Donnerstagabend den Auftrag erteilt, die Plakate zu entfernen beziehungsweise zu überkleben. An den Litfaßsäulen in Weißenfels waren sie aber am Donnerstagnachmittag bereits wieder verschwunden. Und das ohne Czapeks Wissen, weshalb er nichts zu den Gründen sagen könne. (mz/Martin Walter)