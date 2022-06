Warum Autofahrer in Roda ein Lächeln ernten können

Wie ein Energieversorger auf den Straßen der Region für mehr Verkehrssicherheit sorgen will

Roda/MZ - Seit Wochenbeginn lächelt Autofahrern, die auf der Landesstraße 198 den Osterfelder Ortsteil Roda passieren, ein grünes Smiley entgegen. Vorausgesetzt sie halten sich an die dort vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Wenn nicht, kann die Farbe der Anzeige schnell in mahnendes Rot wechseln. Das Energieunternehmen envia M hat den Osterfeldern die Geschwindigkeitsanzeige, die die Geschwindigkeit der Fahrzeuge in Echtzeit anzeigt, leihweise für zwei Wochen zur Verfügung gestellt.