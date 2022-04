Warum Anwohner in Granschütz keine Angst mehr vor Starkregen haben müssen

So sah es 2017 in einigen Grundstücken aus, durch die sich die Sturzfluten inklusive enormer Schlammmassen wälzten.

Granschütz - „Mir fällt nicht nur ein Stein, sondern ein ganzer Fels vom Herzen.“ Diese Worte der Erleichterung sagt am Donnerstagnachmittag Hilmar Geppert. Der Ortsbürgermeister von Granschütz steht mit dem Bürgermeister von Hohenmölsen, Andy Haugk (parteilos), am Friedhof des Dorfes und sie schauen auf das gegenüberliegende Feld. Dort ist zu sehen, was gemeint ist: ein Bauwerk aus Rückhaltebecken, Wall und Ablaufrinne, was an diesem Tag eingeweiht wird.