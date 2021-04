Warum Anlage in Goseck eine Frischekur benötigt

Markröhlitz - Einen stattlichen Kredit von 126.000 Euro hat die kleine Gemeinde Goseck aufgenommen. Mit dem Geld wird derzeit die alte Ozonanlage des kommunalen Wasserwerkes ausgetauscht. Immer wieder musste in den letzten Jahren die Technik überholt werden, die kurz nach der Wende eingebaut worden war. „Schon im Vorjahr sollten die Arbeiten erledigt werden, mussten aber aufgrund der vollen Auftragsbücher der Ravensburger Firma Hydro-Elektrik verschoben werden“, sagt Bürgermeister Hilmar Panse (parteilos).

Für den Austausch der Anlage reisten eigens drei Monteure an. Panse erklärt es simpel: Vor der Wende wurde in der DDR üblicherweise das Wasser mit Chlor desinfiziert. Einen besseren Effekt hätte man mit dem Bau des neuen Wasserwerkes nach der Wende dank Ozon erreicht. Dieses wird aus der Luft gewonnen und ins Wasser eingeblasen. Doch zu hohe Ozonwerte in dem Arbeitsraum des Wasserwerks sind gesundheitsgefährdend. Darum arbeitete nun eine Bohrfirma an zwei Betonwänden, um ständigen Luftaustausch nach draußen zu ermöglichen.

Holzschutzmittel „teilweise im Boden versickert und haben das Grundwasser geschädigt und verfärbt“

Das Gosecker Wasserwerk ist eines der wenigen in der Region, das nicht von einem Verband betrieben wird. Die Gemeinde hatte die Wasserversorgung nach der Wende in eigene Hände angenommen. Denn das bis dato zur Verfügung stehende Trinkwasser war schlecht. Eine Folger der Überdüngung der Saalewiesen mit Nitrat und Mangan. In Markröhlitz wurden einst Dachbinder im Freien mit Holzschutzmitteln hergestellt. „Die sind teilweise im Boden versickert und haben das Grundwasser geschädigt und verfärbt“, sagt Panse. Problematisch war auch eine Absenkung des Grundwasser infolge der Erweiterung des Braunkohletagebaus in Roßbach. Das führte nämlich dazu, dass in einigen Markröhlitzer Straßen die alten Hausbrunnen teilweise versiegten.

Withold Hammel von der Firma Hydro-Elektrik bei der Montage des Ozontauschers im Wasserwerk der Gemeinde Goseck. Foto: Peter Lisker

Schon zu Ende der DDR-Zeit hatte man sich daher in Markröhlitz versucht, selbst zu helfen - und eine Wasser- sowie eine Elektroleitung in der Erde verlegt. Das geschah auch mit freiwilliger Unterstützung der Bürger. Mit der Wende waren die Gräben teils noch offen. Aber laut Panse lagen die Leitungen nicht tief genug. Sie wären im Winter eingefroren.

Gigantische Fördersumme von 5,5 Millionen Mark

Als dann die Chance bestand, das Gosecker Wassernetz von der damaligen Wasserwirtschaft zu übernehmen, wurden laut Panse Nägel mit Köpfen gemacht. Leitungen wurden neu verlegt, Wasserwerk und Hochbehälter gebaut und eine Trafostation errichtet. Neben Markröhlitz sollte aber ebenfalls Goseck profitieren. Deshalb wurde eine Druckerhöhungsstation gebaut, damit in allen Haushalten das Trinkwasser ordentlich aus dem Hahn fließt. „Möglich hat das eine gigantische Fördersumme von 5,5 Millionen Mark gemacht, die die CDU/CSU-Regierung unter Helmut Kohl bereitgestellt hat. Heute erinnert sich kaum noch jemand daran“, sagt der Bürgermeister.

Denn sauberes und unbelastetes Wasser ist längst zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Hinzu kommt derzeit ein Kubikmeterpreis von 1,24 Euro und eine Grundgebühr in Höhe von 64 Euro pro Jahr. Dieses „Schnäppchen“ ist auch Panse zu verdanken, der das Ablesen der Wasserzähler einmal im Jahr selbst erledigt. Nun sagt er: „Mit der Investition in die Ozonanlage dürfte sich aber mit der nächsten Kalkulation der Wasserpreis erhöhen.“

Während der Selbstständigkeit der Gemeinde bis Ende 2009 hatte Goseck bezüglich der Trinkwasseranlage noch selbst das Sagen. Als Mitglied der Verbandsgemeinde (VBG) Unstruttal steht aber laut Kommunalgesetz nun die Verwaltung in der Verantwortung und die Wassergebühr geht auf ein Extrakonto. Fallen Reparaturen an, wurden die bisher von der VBG beglichen. Doch die Großinvestition ließ sich auf diese Weise nicht mehr stemmen. Deshalb musste ein Kredit aufgenommen werden, der sich auf den Wasserpreis niederschlagen wird. (mz/Holger Zimmer)