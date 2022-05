Wäre die Wiedereröffnung der Grundschule in Plotha schlecht für die Nachbargemeinde Wethautal?

Behörde befürchtet negative Folgen einer Schulgründung in Plotha auf Nachbargemeinden. Landrat bestätigt Förderwürdigkeit des Projekts.

Teuchern/MZ - Würde eine Wiedereröffnung der Grundschule im Teucherner Ortsteil Plotha zu einer Negativentwicklung der Grundschulen im Wethautal führen? Diese Befürchtung hatte der Burgenlandkreis in seinem Entwurf zur Schulentwicklungsplanung aufgeführt. Hintergrund: „Für einige Schülerinnen und Schüler in Wethautal würden sich bei der Anwahl der neuen Grundschule in Plotha unter anderem die Beförderungsbedingungen verbessern“, teilt Robert Aßmann, Leiter des Bildungsamts mit und bezieht sich auf die kürzere Fahrzeit.