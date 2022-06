Wann in Droyßig zehn neue Eigenheime entstehen sollen

Droyssig/MZ/MV - Die Gemeinde Droyßig hat den Weg für ein neues Wohngebiet freigemacht. In der jüngsten Ratssitzung stimmten alle Mitglieder für die Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein rund 8.000 Quadratmeter großes Areal an der Ecke Döschwitzer/Quesnitzer Weg. Hier sollen bald zehn bis elf neue Eigenheime entstehen. „Ein Investor will das Gelände einer ehemaligen Gärtnerei erschließen und hat schon ein Planungsbüro beauftragt“, erklärte Thomas Scholz vom Bauamt.

