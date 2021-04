Wann die Jubiläums-Festwoche nun nachgeholt werden soll

Profen - Eigentlich wollte man im kleinen Profen in diesem Jahr ganz groß feiern. Das 900-jährige Bestehen sollte Anlass für eine ganze Festwoche sein. Das bereits gebildete Komitee zur Vorbereitung des Jubiläums hat jetzt beschlossen, die Festwoche um ein ganzes Jahr zu verschieben. „Die Voraussetzungen für solch eine Feier sind derzeit einfach nicht gegeben und auch in den nächsten Wochen sind keine Änderungen zum Positiven in Sicht“, sagt Ortsbürgermeister Jens Keinitz. Unter diesen Bedingungen könne und wolle man solch ein Fest nicht feiern. „Nehmen wir nur mal die Schnelltests. Diese können wir uns zu unserem Fest weder finanziell leisten noch die Durchführung personell absichern“, erklärt Keinitz.

Auch sei es aktuell sehr schwierig, Händler oder Schausteller für das Fest zu gewinnen, denn alle warten die weitere Entwicklungen in puncto Corona ab. Die Vorfreude auf solch ein Dorffest bleibe dabei komplett auf der Strecke. Keinitz habe in der vergangenen Woche mit allen bisher verpflichteten Partnern gesprochen und alle hätten ihre Bereitschaft signalisiert, die Profener auch im nächsten Jahr zu unterstützen, so Keinitz weiter. Die Organisatoren müsse demzufolge nicht bei Null angefangen. Die Eckpfeiler für die Festwoche bleiben bestehen. So werde also im nächsten Jahr das Jubiläum 900 plus 1 gefeiert. Als Termin für die Festwoche könne man sich schon mal die Zeit zwischen dem ersten und zweite Juli-Wochenende 2022 vormerken.

Rund 1.200 Einwohner leben im Ort Profen, der seit 2003 zur Gemeinde Elsteraue zählt. Zum Dorf an der Bundesstraße 2 gehören außerdem die beiden Ortsteile Lützkewitz und Beersdorf. Auch der Radweg an der Weißen Elster führt an Profen vorbei und das Wildgehege ist immer einen Ausflug wert. (mz/Yvette Meinhardt)