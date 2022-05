Vorerst keine Lockerungen in Schulen des Burgenlandkreises

Weissenfels/MZ - Bereits in den vergangenen Wochen mussten vereinzelt Kinder in den Krankenhäusern des Burgenlandkreises aufgrund einer Covid-Erkrankung behandelt werden. Am Mittwoch waren es gleich drei, wie Dr. Ina Treu, Amtsärztin des Landkreises, in der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz mitteilte. Bei dem jüngsten Patienten handelte es sich um ein acht Monate altes Baby, das gemeinsam mit seiner Mutter, die ebenfalls erkrankt war, auf der Covid-Normalstation des Zeitzer Krankenhauses behandelt werden musste. Das Kleinkind litt an Fieber und Bauchschmerzen. Auf der Covid-Normalstation in Naumburg wurden zu dem Zeitpunkt zwei junge Menschen im Alter von acht und 17 Jahren behandelt, die aufgrund der Erkrankung Atemprobleme hatten.

