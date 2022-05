Vom Hörsaal ins Kostüm: Welche Aufgaben der Student Tom Müller im Museum Lützen übernimmt

Lützen/MZ - Im Studium habe man eine gewisse Vorstellung davon, wie Museumsarbeit abläuft, sagt Tom Müller. Doch erst in der Praxis erlebe man, was das wirklich heißt. Im Fall des 21-jährigen Studenten, der aktuell ein Praktikum beim Museum in Lützen macht, bedeutet das: raus aus dem Hörsaal und rein in das Kostüm. Oder besser: in die zeitgenössische Gewandung des Dreißigjährigen Krieges. Denn zu den ersten Aufgaben, die er seit seinem Start im Oktober vergangenen Jahres übernommen hat, zählte die Mitarbeit beim „Schlachtfeldlager 1632“ in Lützen. Dort war er als Besucherführer und Ansprechpartner der Darsteller von seinem ersten Tag an hautnah dabei. „Das Wochenende hatte schon ein großes Flair“, sagt er.