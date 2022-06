Vier auf einen Streich: Gemeinde Elsteraue hofft auf Fördermittel

Der Bahnhof in Reuden ist seit Jahren stillgelegt. Jetzt will die Gemeinde Elsteraue das Haus kaufen und sanieren.

Alttröglitz/MZ - Über zehn Millionen Euro sollen in der Gemeinde Elsteraue in vier verschiedene Projekte fließen. So hat sich die Verwaltung jetzt dazu entschlossen, Geld aus den verschiedenen Fördertöpfen zu dem Thema Strukturwandel nach dem Kohleausstieg zu beantragen. Es handelt sich dabei erst einmal um Projektskizzen und Anträge. Ob diese Vorhaben gefördert werden, ist ungewiss. Fest steht, in der Elsteraue braucht man zu allen Vorhaben einen Eigenanteil von zehn Prozent. Vorrangig auf Initiative der Orte empfahl der Hauptausschuss am Donnerstagabend dem Gemeinderat vier Projekte.