Viele Hürden bis zum Bier in der Elsteraue

Elsteraue - 25 Liter Gulaschsuppe hat Iris Findeis gekocht, dazu Fischbrötchen und Currywürste vorbereitet. „So haben wir uns auf den Männertag vorbereitet und wollten Imbiss to go vorbereiten“, erzählt die Inhaberin des Töpfercafés in Rehmsdorf. Doch die Vorfreude fand ein jähes Ende. Denn einen Tag vor dem Männertag - nämlich am Mittwochmittag - erhielt Iris Findeis einen Brief von der Gemeindeverwaltung Elsteraue. Darin schreibt die Fachbereichsleiterin Peggy Berger, dass „kein Verzehr im Umkreis von 50 Metern zum Abgabeort“ stattfinden dürfe.

So weit, so bereits bekannt. Doch für die Rehmsdorferin war neu, dass „maßgeblich für die Berechnung des Umkreises dabei die Grundstücksgrenze ist“. So heißt es in dem Schreiben. „Ich habe sofort versucht, in der Gemeindeverwaltung nachzufragen, doch am Mittwochnachmittag war da keiner mehr zu erreichen. Auch am Freitag nach Himmelfahrt ging keiner ans Telefon“, sagt Findeis. Also ließ sie ihr Café geschlossen. Denn als Gastronomin werde sie für den gesamten Rumsdorfer Platz verantwortlich gemacht und diese Verantwortung könne sie nicht übernehmen.

„Dieser Brief war die Krönung“

Doch nicht nur sie erhielt jenes Schreiben, sondern mehrere Gastronomen entlang des Radweges an der Weißen Elster von Maßnitz über Göbitz bis Predel. „Dieser Brief war die Krönung. Mittwoch um 11.30 Uhr kam das Schreiben und ab Mittag ist die Gemeindeverwaltung geschlossen“, ärgert sich Monika Majoneck, Betreiberin es Kaffeegartens in Predel. Daraufhin habe sie im Ordnungsamt des Burgenlandkreises angerufen und gefragt, was nun als Abgabeort gilt, ob Theke oder Gartenzaun. „Eine klare Antwort habe ich nicht bekommen“, sagt Monika Majonek. Sie hatte für den Männertag gekocht und gebacken, Erbsensuppe, Soljanka, Roster und Kuchen angeboten. Sie bot ihre Waren feil und hatte den Ausschank nicht geschlossen.

Andrea Hilser vom Hof Göbitz hatte ihren Brief erst nach dem Männertag gelesen. Auch Eva Höppner hatte ihren Imbiss am Teich in Maßnitz geöffnet. „Unser Garten ist riesengroß, vielleicht sogar 200 Meer lang. Wenn der Abgabeort der Ausschank ist, kann ich das gut einhalten“, sagt Eva Höppner. Sie hat sich am Montag noch einmal ans Telefon gehangen, in Naumburg mit dem Ordnungsamt und mit dem Amt für Wirtschaftsförderung telefoniert. „Eine klare Antwort, wo die 50 Meter nun beginnen, habe ich von niemandem bekommen“, sagt sie. So sehen die Unternehmerinnen auch der bevorstehenden Öffnungen der Außengastronomie sehr skeptisch entgegen.

„Ich habe schon bei der Dehoga nachgefragt, aber niemand weiß etwas Genaues“

Es gibt mehr Fragen als Antworten. „Ich habe schon bei der Dehoga nachgefragt, aber niemand weiß etwas Genaues“, beschreibt Eva Höppner die Lage. Nimmt man zum Beispiel den Fall, dass man nur mit Test in einen Biergarten darf. Mit einem Selbsttest oder mit einem bestätigten? Der von offizieller Stelle bestätigte Test (Testzentrum oder Apotheke) gilt nur 24 Stunden, heißt also, wer am Freitag zum Testen geht, darf vielleicht am Freitag und Sonnabend in einen Biergarten, am Pfingstsonntag und -montag schon wieder nicht mehr. Wie soll das funktionieren? Und sind Gastronomen aus Datenschutzgründen überhaupt zu diesen Kontrollen berechtigt?

Die MZ gab die Fragen an die Pressestelle des Burgenlandkreises weiter. „Zu den aktuellen rechtlichen Regelungen wird in der Pressekonferenz am Mittwoch ausführlich Stellung genommen. Für den Fall, dass die Inzidenz bis Samstag unter 100 ist, könnten frühestens ab Pfingstmontag die Öffnungsschritte erfolgen“, so das Landratsamt.

In der Gemeinde Elsteraue beruft man sich auf ein Schreiben vom Rechts- und Ordnungsamt des Landkreises vom 11. Mai. Darin beklage der Kreis, dass es zunehmend Meldungen gebe, dass die bestehenden Regelungen und Beschränkungen bei den Gaststätten keine Beachtung finden. „Ich wurde vom Burgenlandkreis gebeten, im Rahmen der Vollzugshilfe Kontakt zu den Gaststätten in meinem Zuständigkeitsbereich aufzunehmen. Dabei sollte die aktuelle rechtliche Lage erläutert und zur ordnungsgemäßen Umsetzung angehalten werden“, teilt Peggy Berger mit. Für eine schriftliche Benachrichtigung habe sie ein Musterschreiben vom Kreis erhalten. Weiterhin habe der Kreis um Rückmeldung gebeten, an welche Gaststätten und in welcher Form herangetragen wurde, um dies bei einem möglichen Bußgeldverfahren in die Entscheidung über das Bußgeld einfließen lassen zu können. So sei die Amtsleiterin nur der Bitte aus Naumburg gefolgt und habe mit Mail vom 11. Mai dem Kreis mitgeteilt, welche Gaststätten in der Gemeinde unterrichtet wurden. (mz)