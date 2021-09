Verzögert sich Sanierung der Schlosskirche Droyßig?

Droyssig/MZ - Die Sanierung der Schlosskirche in Droyßig verzögert sich offenbar. Wie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates bekannt wurde, konnten erst jetzt die aufwendigen Arbeiten im Inneren, abgeschlossen werden. So konnten später als geplant die Gerüste abgebaut werden. Das war aber nötig, damit im Anschluss daran jetzt mit dem Einbau der Fußbodenheizung begonnen werden kann. Über die Gründe für die Verzögerung wurde nichts bekannt. Auf alle Fälle aber muss die Sanierung noch in diesem Jahr abgeschlossen sein.

Eröffnet werden soll das für mehrere Millionen Euro sanierte Gebäude, welches nie als Gotteshaus geweiht worden ist, am Freitag, 17. Dezember, mit einem Konzert der weltberühmten Don Kosaken unter der Leitung von Serge Jaroff. Der Vorverkauf hat dafür zwar noch gar nicht begonnen, dennoch gebe es nach Angaben von Uwe Kraneis (parteilos), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst, bereits über 100 Vorbestellungen. „Wir müssen schauen, ob Corona das Konzert zulässt und wieviel Besucher wir einlassen dürfen“, so Kraneis. Bei positiven Bestimmungen könnte es vielleicht sogar ein zweites Konzert am darauffolgenden Sonntag, 19. Dezember mit den Don Kosaken geben.

Die Gemeinde Droyßig saniert seit 2019 die Schlosskirche. Die Kosten von rund zwei Millionen Euro werden zu hundert Prozent aus öffentlicher Hand gefördert. Die Bedingung dafür ist aber, dass das historische Gemäuer mindestens zu 80 Prozent kulturell genutzt wird. In Zukunft soll es so hier neben Konzerten auch Ausstellungen oder Lesungen geben.