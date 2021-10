Verzögert sich die Sanierung der Grundschule in Teuchern?

Was der Grund dafür ist, dass die Gebäude so nass sind.

Teuchern/MZ - Vor der geplanten Sanierung der Grundschule in Teuchern hat die Stadt jetzt eine Ursachenprüfung der Feuchtigkeit im Mauerwerk vornehmen lassen. Über das Resultat informierte Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos) in der letzten Sitzung des Stadtrats

„Es hat sich herausgestellt, dass ein 150 Millimeter breites Abwasserrohr in ein lediglich 100 Millimeter breites Rohr mündet“, so Schneider. „Dadurch wird der Wasserstau verursacht und es kommt zu einem Nässeaustritt.“ Außerdem stellte man bei der Ursachenprüfung fest, dass ein Ableitungsrohr in den Schellbach kein Rückrittventil besitzt.

Sanierung hängt von der Genehmigung der Wasserbehörde ab

„Dadurch kommt es bei Starkregen zu einem Wasserrücklauf vom Bach in das Ableitungsrohr, was wiederum eine Verschmutzung dieses Rohrs zur Folge hat.“ Um das Problem in den Griff zu kriegen, hat die Stadt jetzt einen Antrag an die Untere Wasserbehörde des Burgenlandkreises gestellt. Demnach soll das Abwasser von Haus zwei künftig in den Schellbach geleitet werden können. Damit solle die Leitung entlastet werden. Haus drei wolle man am Netz belassen.

„Der Beginn der Sanierung hängt davon ab, wann die Genehmigung der Wasserbehörde vorliegt“, so der Bürgermeister, der damit eine Verzögerung des Sanierungsprojekts nicht ausschließt. Und er weist darauf hin, dass das Problem zwingend gelöst werden muss, bevor man mit der Sanierung starte. „Sonst richten wir alles neu her und fangen in ein paar Jahren wieder von vorne an.“

Gebäude soll durch Wassersperren vor Nässe geschützt werden

Hintergrund: Seit Jahren sind die Häuser zwei und drei der Grundschule Teuchern von Nässe und Feuchtigkeit betroffen. In Folge dessen hatte sich an mehreren Stellen des Gebäudes Schimmel gebildet. Ursprünglich war geplant, mit der Trockenlegung der Gebäude im dritten Quartal dieses Jahres zu beginnen.

Um das Gebäude künftig vor Nässe zu schützen, sollen Wassersperren im Boden und in den Wänden eingebaut sowie Spezialputz und Lackschicht auf das Gemäuer aufgetragen werden. Die Kosten betragen laut Stadt rund 150.000 Euro und werden mit Hilfe von 142.000 Euro Fördermitteln von Bund und Land aus dem „Projekt für finanzschwache Kommunen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur“ gedeckt. Die restlichen 8.000 Euro erbringt die Stadt Teuchern in Eigenleistung.