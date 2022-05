Verunsicherte Nutzer in Lützen: Stehen Garagen vor dem Abriss?

Die Kolonie an der Promenade in Lützen gibt kein schönes Bild ab. Die Stadt denkt über Rückbau nach. Das verunsichert die verbliebenen Nutzer.

Das Unkraut steht mancherorts hoch auf dem Garagenhof in Lützen an der Promenade. Die Nutzer fragen: Warum handelt die Stadt nicht?

Lützen/MZ - Aufgeschreckt durch einen Zeitungsbericht haben mehrere Lützener in dieser Woche die Stadtratssitzung besucht. Sie interessierten sich für die Zukunft des Garagenhofs an der Promenade. Denn dort könnten bald baufällige Garagen abgerissen werden. Zumindest hatte die Stadtverwaltung dies in den Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022 aufgenommen. Das verunsicherte jene, die an der Promenade noch eine Garage nutzen oder den Garagenhof als Zufahrt für ihr Grundstück benötigen. Droht diesem nun das Aus?