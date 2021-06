Versprechen eingelöst: Webau hat endlich einen neuen Spielplatz

Webau - Vor sechs Jahren gab der Hohenmölsener Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) der Webauer Einwohnerin Andrea Schliebe ein Versprechen. Nämlich, dass für deren gerade geborenen Enkel Karl-Emil und alle anderen Kinder irgendwann in Webau ein Spielplatz errichtet wird. So ein Angebot gab es nämlich nicht. Mit diesem Herzenswunsch war die Frau damals während eines Beisammenseins an das Stadtoberhaupt herangetreten. Der Stadtrat, die Verwaltung und Andy Haugk hielten Wort. Bei strahlendem Sonnenschein wurde das Areal mit Kletterturm, Schaukeln und Sandkasten nun eingeweiht.

Kosten für den Spielplatz in Webau umfassen insgesamt 17.000 Euro

Mit dabei waren Einwohner, Stadtverwaltungsmitarbeiter, Eltern, Kinder und auch der Ortsbürgermeister Bernd Hoffmann. Nicht fehlen durfte auch Karl-Emil. Der nun Siebenjährige nahm die Spielgeräte schnell in Beschlag, schaukelte schon bald ausgelassen und seine Großmutter schaute ihm glücklich zu. Ihr Enkel ist im besten Alter, um auch den vorhandenen Rutschturm, die Kletterseile und -stangen ausgiebig zu nutzen. Wie Andrea Schliebe sagte, freue sie sich schon sehr, mit ihrem Karl-Emil von nun an regelmäßig dort hinzugehen.

Die Kosten für den Spielplatz umfassen insgesamt 17.000 Euro und sind auf drei Jahre aufgeteilt worden. 2020 wurde der Betrag in den Haushalt eingestellt und im selben Jahr mit 5.000 Euro die Fläche hergerichtet. In diesem Jahr wurden von 8.000 Euro die Spielgeräte gekauft und aufgestellt. Im nächsten Jahr soll der Spielplatz mit einer Drehscheibe vervollständigt werden. Dafür sind weitere 4.000 Euro eingeplant.

Schaffung von altersgerechten Freizeitmöglichkeiten sei wichtig

Seit dem Jahr 2015 habe die Kommune nacheinander alle 17 Spielplätze entweder saniert oder komplett erneuert und dafür insgesamt 100.000 Euro in die Hand genommen, sagte Haugk. Mit dem Neubau in Webau sei eine letzte Lücke geschlossen worden, sagte der Verwaltungschef weiter, denn nun gebe es in allen Orten Spielplätze.

In Webau gebe es 29 Kinder, gezählt bis zum 14. Lebensjahr, die das Areal nutzen können. Nun wünsche er diesen Jungen und Mädchen viel Spaß und hoffe, dass die Spielplätze lange in ihrem guten Zustand erhalten bleiben. Die Kommune sei aber noch nicht am Ende angelangt, sprach Haugk weiter. Zukünftig sollen auch die Kinder ab dem zwölften Lebensjahr mehr in den Fokus rücken und für sie in der Stadt und den dazugehörigen Ortsteilen altersgerechte Freizeitmöglichkeiten geschaffen werden, sagte Haugk. Diese Angebote seien wichtig, denn nicht zuletzt würden sie die Menschen in die Region ziehen, die hier bestenfalls ihre Familien gründen.

Webau ein schöner Ort für Familien

Ein passendes Beispiel war an diesem Tag Familie Weidner. Die eineinhalbjährige Tochter Aurelia befüllte nach der Einweihung erst einmal noch zaghaft ihr Sandspielzeug. Ihre Mutter Henriette und der Vater Max schauten zu. Zwar leben sie noch in Erfurt, kommen aber sehr oft nach Webau.

„Es ist einfach schön hier“, sagte Henriette Weidner und fügte an, dass ihre eigene Familie dort wohne. Sie sagte auch, dass sie selber irgendwann mit ihrer kleinen Familie zurück nach Webau ziehen und dort sesshaft werden wolle. Deswegen suchen sie zurzeit auch nach einem geeignetem Grundstück. Mit dem neuen Spielplatz wurde ihnen noch ein weiterer Anreiz gegeben. (mz)