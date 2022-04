Mit einer Unfallflucht in Grana muss sich die Polizei befassen.

Grana/MZ - Unfallflucht in Grana: Auf einem Parkplatz in der Leipziger Straße ist am Mittwoch ein Pkw von einem anderen Wagen angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher war einfach weitergefahren, teilte die Polizei mit.