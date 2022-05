Underdogs aus dem Burgenlandkreis fiebern Super Bowl entgegen

Showtime: Das erste und einzige Heimspiel bestritten die Burgenlandkreis Underdogs im Oktober gegen die Halle Falken im Teucherner Stadion. Dabei setzten auch sie auf die in der Sportart beliebten Show-Effekte.

Trebnitz/MZ - Wenn am Sonntag Millionen Menschen in den USA vor den Bildschirmen sitzen, dann fiebern die Burgenlandkreis Underdogs aus Trebnitz mit ihnen. Denn an diesem Tag steigt im kalifornischen Inglewood der Super Bowl 2022, das Endspiel der Amerikanischen Football Liga.