Die Polizei war am Dienstag in Osterfeld gefordert. (Symbolbild)

Osterfeld/MZ - Zwischen Montag und Dienstagnachmittag ist auf einem Parkplatz in Osterfeld ein Pkw beschädigt worden. Laut Polizei hat der Besitzer an dem in der Bahnhofstraße abgestellten Pkw einen Unfallschaden entdeckt, den ein unbekanntes Fahrzeug hinterlassen hat. Der Verursacher ist nach der Kollision geflohen, so die Polizei.