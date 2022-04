Unbekannte sägen erneut Bäume in Hohenmölsen ab

Der abgeschlagene Apfelbaum an der Köttichauer Straße

Hohenmölsen/MZ - Erneut sind in Hohenmölsen Bäume von Unbekannten zerstört worden. Wie die Stadtverwaltung berichtete, sind Ende Dezember im Stadtteil Jaucha eine Birke und ein Apfelbaum bis auf den Stumpf abgesägt worden. Es ist der zweite Vorfall dieser Art innerhalb kurzer Zeit in Hohenmölsen. Erst Mitte November wurden vier junge Obstbäume an der Köttichauer Straße zerstört.