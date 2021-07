Unbekannte müllen Spielplatz in Hohenmölsen zu

Hohenmölsen/MZ - Ärger und Frust haben die Gefühlswelt von Enrico Geißler und den Kameraden der Hohenmölsener Ortsfeuerwehr bestimmt, als sie am Sonntag das Unheil erblickten: Der erst am Freitag neu gestrichene und hergerichtete Feuerwehrspielplatz neben dem Gerätehaus ist am Wochenende von Unbekannten verunreinigt und zugemüllt worden. Da die Spielgeräte neu gestrichen wurden und erst trocknen mussten, wurde der Spielplatz über das Wochenende abgesperrt. Absperrband und Stäbe seien zertreten und rausgerissen worden, sagte Jugendwart Enrico Geißler am Montagmorgen der MZ.

Auf den Bänken waren zudem Schuhabdrücke zu sehen - zum Glück nur aus Dreck, der weggewischt werden konnte. Die Farbe war zu dem Zeitpunkt schon trocken, so dass nicht neu gestrichen werden muss. Auch Müll wie Getränkedosen, Zigarettenschachteln und andere Verpackungen fanden die Feuerwehrleute auf dem Spielplatz. „Es ist schade um die Arbeit“, so Geißler. Jedes Jahr kümmern sich die Kinder und Jugendlichen der Hohenmölsener Jugendfeuerwehr um die Pflege des Spielplatzes. „Die Kinder sind Feuer und Flamme dabei“, sagte der Hohenmölsener Jugendwart.

„Es gab keine nachhaltigen Schäden“

Umso trauriger und ärgerlicher ist es, dass diese Arbeit dann so mit Füßen getreten wird. Immerhin: Zerstört wurde nichts, wie Geißler und auch die Stadtverwaltung erklärten. „Es gab keine nachhaltigen Schäden, wir prüfen aber, ob wir bei der Polizei Anzeige erstatten“, sagte Fabien Schmoranzer, verantwortlich für die Spielplätze bei der Stadt.

An der Aktion am Freitag waren laut Enrico Geißler zwölf Mitglieder der Jugendfeuerwehr und sechs Kameraden beteiligt. Zusammen wurde dem Feuerwehrspielplatz wie jedes Jahr ein neuer Anstrich verpasst - finanziert von der Stadt. Dabei wurden auch Schmierereien in einem Feuerwehrspielauto entfernt.