Ukraine-Krieg: Bislang 40.000 Euro beim Burgenlandkreis eingegangen

Die Spendenbereitschaft für die Opfer vom Krieg in der Ukraine ist groß. Der Burgenlandkreis hatte eine Spendenaktion gestartet, das Geld soll ein Krankenhaus in Kiew bekommen. Doch das Geld kann nun doch nicht überwiesen werden. Welchen Plan es jetzt gibt.

Naumburg/Kiew/MZ - Dafür, dass der Kreisausschuss am Montag ein paar Minuten später starten musste, hatte der Ausschussvorsitzende, Landrat Götz Ulrich (CDU), eine gute Begründung: Bis kurz zuvor hatte er nämlich noch mit einem Notfallkrankenhaus in Kiew telefoniert. Denn die Geldspenden, zu der der Kreis aufgerufen hatte, sollten eigentlich an die Klinik in der ukrainischen Hauptstadt gehen, die derzeit von den russischen Streitkräften belagert wird. Rund 40.000 Euro sind über das Spendenkonto bereits eingegangen, wie Götz Ulrich dankbar mitteilte.

Das Problem: Es habe keinen Sinn, das Geld dorthin zu überweisen. „Sie können damit nichts anfangen, weil es dort außer Essen gerade nichts zu kaufen gibt“, so der Landrat. Dringend benötigt würden hingegen vor allem Beatmungsgeräte und weitere medizinische Geräte, sei ihm am Telefon gesagt worden. Nun müsse man überlegen, wie man dem Krankenhaus bei diesem Wunsch helfen könne.

Doch nicht nur finanziell, auch sonst würde der Kreis gerade „überrollt von Spenden“, sagte Götz Ulrich. Er ergänzte: „Was derzeit aber nicht gebraucht wird, sind Kleidung, Möbel und Lebensmittel.“ Alle anderen Dinge des täglichen Bedarfs können weiterhin in den Impfzentren im Burgenlandkreis abgegeben werden, die derzeit als Sammellager dienen. Eine erste Spendenfahrt in die Ukraine werde bereits vorbereitet und soll voraussichtlich in der zweiten Wochenhälfte starten, informierte der Landrat.

Wer spenden möchte, kann dies über folgendes Konto tun: Sparkasse Burgenlandkreis, DE24800530001131053261, Zweck: Spende für Ukraine