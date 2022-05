Übergabe von Fördermitteln für das Schloss Droyßig: „Ein historischer Tag“

Die Gäste der Feierstunde zur Fördermittelübergabe in Droyßig schauen sich in der Schlosskapelle um.

Droyssig/MZ - Zu einer Feierstunde der ganz besonderen Art hatte am Freitag Uwe Kraneis (parteilos) an das Schloss in Droyßig geladen. Aus den Händen von Landrat Götz Ulrich (CDU) und dem Präsidenten des Landesverwaltungsamtes, Thomas Pleye, erhielt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst einen Fördergeldbescheid über 16,43 Millionen Euro. Damit soll das marode Schloss grundhaft saniert werden.