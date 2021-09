Trotz Mehrkosten für Sanierung: Kita in Profen zieht um

Profen/MZ - Kostenexplosion im Baubereich. Das ist auch in der Gemeinde Elsteraue nicht anders. „Die Sanierung der Kindertagesstätte in Profen soll jetzt 1,99 Millionen Euro kosten“, sagt Andreas Buchheim, Bürgermeister der Gemeinde Elsteraue, im Sozialausschuss.

Trotz Mehrkosten für die Sanierung: Kita in Profen zieht um

Das sei das Ergebnis eines Leistungsverzeichnisses. Doch im Haushalt der Gemeinde sind nur 1,5 Millionen Euro eingeplant. Damit könne zum Beispiel der Fußboden im Erdgeschoss nicht wie geplant saniert werden, auch der Einbau von Lüftungsanlagen wegen der Corona-Pandemie sei nicht mit diesem Geld machbar, so fährt er fort.

An der Sanierung an sich wolle die Verwaltung festhalten. Am 30. September und 1. Oktober soll der Umzug in das Dorfgemeinschaftshaus erfolgen. Jenes ist als Treff des Dorfes bereits seit dem Frühjahr nicht mehr zugängig und wurde für Bedürfnisse der Kinder umgebaut. Hier soll der Nachwuchs während der Bauphase betreut werden. Denn die Sanierung der Kita ist trotz der Streichungen umfassend.

Wohnung unterm Dach soll zu zwei Gruppenräumen umgebaut werden

Das Dach soll neu gedeckt, die Außenwände trockengelegt und die Fassade gedämmt, elektrische und sanitäre Anlagen erneuert werden. Ursprünglich sollte die Einrichtung für etwa eine Million Euro saniert werden, davon steuert der Burgenlandkreis rund 520.000 Euro Fördermittel bei. Das war 2019. Zwischenzeitlich sollte die Kita für rund zwei Millionen saniert, die Wohnung unterm Dach zu zwei Gruppenräumen umgebaut und so die Kapazität von 50 auf 70 Kinder erhöht werden.

Zuletzt ruderte die Verwaltung zurück und hat aktuell 1,5 Millionen Euro im Haushalt eingestellt. Ist es richtig, dass der alte Fußboden nicht gemacht wird, denn gerade hier gab es doch viel Kritik?“, fragte Matthias Nix (Freie Bürgerliste) aus Profen. „Ja das stimmt, für eine Sanierung des Fußbodens reicht das Geld nicht, aber die Oberfläche wird gemacht“, sagte Buchheim.