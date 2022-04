Trotz 100 Millionen Liter mehr Wasser: Rutsche am Mondsee bleibt weiter gesperrt

Wann der Erholungspark in die Badesaison starten will.

Die Rutsche am Mondsee kann seit 2018 nicht genutzt werden.

Hohenmölsen/MZ - Eine Marke ist geknackt: Seit der Inbetriebnahme des Tiefbrunnens am Mondsee im Herbst vergangenen Jahres sind mittlerweile über einhundert Millionen Liter Wasser in das Gewässer geschöpft worden. Dennoch wird die Rutsche im Strandbereich auch in diesem Jahr gesperrt sein, wie die Geschäftsführerin des Erholungsparkes, Cornelia Holzhausen, der MZ sagte.