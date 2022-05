Pandemie hat Fass zum Überlaufen gebracht Trägerverein der Kitas in Dehlitz und Zorbau schmeißt hin: „Wir können nicht mehr“

Der die Mitarbeiter des ehrenamtlichen Trägervereins der Kitas in Dehlitz und Zorbau sind an ihrer Belastungsgrenze und zieht die Reißleine. Was die Gründe dafür sind und wer künftig die Führung übernehmen soll.