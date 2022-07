Top-DJs von „Gestört aber Geil“ sagen Mondsee ade

Das am Ende des Monats geplante Konzert von Gestört aber Geil wird an einen anderen Ort verlegt. Warum der kurzfristige Umzug Fragen aufwirft.

Das Duo "Gestört aber Geil" hat selbst Wurzeln in Sachsen-Anhalt. Es lernte sich einst in einer Diskothek in Sangerhausen kennen.

Hohenmölsen/MZ - Das für den 25. September geplante Konzert mit „Gestört aber Geil“ am Mondsee ist verlegt worden. Die Sause mit den namhaften DJs soll nun auf den einige Kilometer entfernten Elsterwiesen in Zeitz stattfinden. Das hat eine Sprecherin der Stadt Zeitz der Mitteldeutschen Zeitung bestätigt. Der Umzug überrascht. Denn noch am Montag sind im Internet Tickets für die Veranstaltung in Hohenmölsen verkauft worden.