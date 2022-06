Toilette neben „Landhaus Schloss Droyßig“ kann endlich saniert werden

Droyssig/MZ - Die Gemeinde Droyßig kann endlich die Sanierung der Toilettenanlage neben dem Restaurant „Landhaus Schloss Droyßig“ angehen. Dazu erhielt Bürgermeisterin Evelyn Billing (parteilos) am Mittwoch Fördergelder in Höhe von gut 67.000 Euro aus dem Leader-Programm. Die Gesamtsumme des Vorhabens beläuft sich auf über 90.000 Euro. Die Differenz ist bereits als Eigenanteil im Haushalt eingestellt worden. „Wir haben jahrelang dafür gekämpft, dass die Anlage endlich saniert wird. Da ist bestimmt 30 Jahre nichts gemacht worden. Es wird dringend Zeit“, so Billing gegenüber der MZ.