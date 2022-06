Tierische Überraschung: So läuft die Säuberung des Dorfteichs in Goseck

Goseck/MZ - Der Dorfteich in Goseck ist schon länger ein Problemfall: Schilf und Schlamm haben sich in dem Gewässer mit der Zeit so ausgebreitet bzw. angesammelt, dass Wasser weder zu- noch ablaufen konnte. Auch hätten anliegende Grundstücke immer wieder mit nassen Kellern zu kämpfen gehabt, weil Feuchtigkeit durch die maroden Mauern des Teichs in die Grundstücke gedrungen ist, sagt Bürgermeister Hilmar Panse. Diese Sorgen sollen jetzt ein Ende haben: Der Dorfteich wurde von Schilf und Schlamm befreit und neue Maßnahmen sollen für die nächsten Jahre Ruhe bringen. Im Zuge der Säuberungsarbeiten konnten sogar noch einigen tierischen Bewohnern ein neues Zuhause gegeben werden.

