Teuchern will marode und abgenutzte Turnhallen sanieren

Blankes Holz: Teucherns Bürgermeister Marcel Schneider weist zusammen mit Bauamtsmitarbeiterin Carolin Riesner auf die Schäden im Parkett in der Turnhalle Plotha hin. Die Stadt will den Hallenboden in Eigenleistung reparieren lassen.

Plotha/Teuchern - Rund um den Neun-Meter-Bereich liegt das Holz blank. Die Versiegelung ist abgerieben. Sogar das Holz biegt sich in der Handball-Hochburg, der Sporthalle Plotha, an manchen Stellen leicht nach oben. „Für Sportler besteht hier eine deutlich erhöhte Verletzungsgefahr“, so Teucherns Bürgermeister Marcel Schneider. Darum hat der Stadtrat jetzt beschlossen, trotz klammen Haushalts den Hallenboden zu erneuern. Kosten für Abschliff und Versiegelung: 28.000 Euro.

Turnhalle in Plotha wird vielseitig genutzt - Stadt hat Daseinsfürsorge

„Die Alternative dazu wäre gewesen, dass wir die Halle hätten schließen müssen“, so Schneider. Dafür sei die Sportstätte aber zu wichtig für die Region. „Nicht nur die erste Herren-Mannschaft des Handballclubs Burgenland (HCB) trainiert hier. Auch die Damen-Oberligaspiele werden hier ausgetragen sowie die weiterer Mannschaften bis hin zur Landesliga als höchste Spielklasse in Süd-Sachsen-Anhalt.“

Des weiteren werde die Halle unter anderem von 20 Mitgliedern des Tischtennisvereins, der Seniorensportgruppe der Kindertagesstätte und gelegentlich auch von der Jugendmannschaft des Mitteldeutschen Basketball Clubs genutzt. „Da haben wir als Stadt eine Daseinsfürsorge, die Sportanlage gerade hier im ländlichen Raum zu erhalten.“

Dachsanierung ohne Fördermittel

Um die Erneuerungsmaßnahmen zügig durchführen zu können, wolle man die Zeit der Pandemie nutzen, in der kein Trainingsbetrieb stattfindet. „Geplant ist, dass die Arbeiten im Juni oder Juli erfolgen“, so Bauamtsmitarbeiterin Carolin Riesner. „Sie werden etwa vier Wochen in Anspruch nehmen.“ Doch dies ist nicht die einzige Baustelle in der Einheitsgemeinde. Auch in der Turnhalle Nessa herrscht dringender Handlungsbedarf.

„Mit Hilfe von Fördermitteln soll hier das Parkett erneuert werden“, so Schneider. Allerdings sei auch das Dach undicht und das hereintropfende Regenwasser werde derzeit mit Eimern aufgefangen. Problem: „Da der Schaden im Dach erst in seinem vollen Ausmaß bekannt wurde, nachdem der Fördermittelantrag bestätigt war, konnte dieser nicht mehr abgeändert werden.“ So muss die Stadt das Dach nun in Eigenleistung reparieren. Dies soll noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden.

Malerarbeiten finden derzeit in der Turnhalle Teuchern statt. Ab August soll hier wieder Training möglich sein. Foto: Peter Lisker

Modernisierung in Turnhallen: Barrierefreiheit und energiesparende LED-Beleuchtung

Geschätzte Kosten: 50.000 Euro. Fortgeschritten sind dagegen die energetischen Sanierungsarbeiten in der Turnhalle in Teuchern. Nach Stadtratsbeschluss wurde jetzt der Auftrag für die Installation der Raumlufttechnik vergeben, welche in den kommenden Wochen eingebaut werden soll. Abschließend soll laut Stadtverwaltung das Parkett geschliffen und versiegelt werden, so dass ab August wieder ein Trainingsbetrieb möglich ist.

Bereits im vergangenen Jahr wurde das Hallendach erneuert. Derzeit finden Elektrik- und Malerarbeiten im Sanitär- und Umkleidetrakt statt. Außerdem wurde der Eingangsbereich barrierefrei gestaltet und mit einer neuen behindertengerechten Toilette ausgestattet sowie die Hallendecke mit einer neuen, energiesparenden LED-Beleuchtung ausgestattet.

„Dass die Baumaßnahmen hier so lange Zeit in Anspruch nehmen, liegt zum einen daran, dass wir Fördermittel zur Finanzierung umdisponieren mussten“, erklärt Schneider. „Zum anderen war es eine Herausforderung, Baufirmen zu finden, welche die Kapazitäten für die Aufträge hatten.“

Laut Stadtverwaltung liegen die Gesamtkosten für die Sanierung bei 1,25 Millionen Euro. Die Finanzierung erfolgte zu zwei Dritteln über Fördermittel des Bundes und Landes und zu einem Drittel in Eigenleistung. „Letztlich war der Zeitraum der Pandemie aufgrund des Trainingsausfalls gut für die Baumaßnahmen“, so Bürgermeister Schneider. Nun warten zahlreiche Sportlerinnen und Sportler darauf, hier auch wieder trainieren zu können. (mz/Meike Ruppe-Schmidt)