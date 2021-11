Teuchern plant Laternenumzug am Martinstag

Plakate laden zur Martinsfeier in Teuchern ein.

Teuchern/MZ - Die Geschichte vom Heiligen Martin soll am kommenden Donnerstag in Teuchern lebendig werden. Dazu findet ab 16.30 Uhr in der Stadtkirche für Erwachsene und Kinder zunächst eine Andacht mit Gesang statt. „Gitarrenschüler werden die passende Begleitung dazu bieten“, sagt Gemeindepfarrerin Ingrid Gätke.

Im Anschluss daran findet ein Laternenumzug statt. Er führt von der Kirche über den Schafberg durch die Innenstadt bis zum Pflegeheim St. Georg. „Dort, vor den Fenstern, wollen wir für die Bewohner noch einmal einige unserer Martinslieder mit Gitarrenbegleitung vortragen“, so die Pfarrerin.

Nach coronabedingtem Ausfall ist Freude auf Martinstag groß

Ihren Ausklang soll die Veranstaltung im „Grünen Baum“ in der Straße des Friedens finden, wo der Heimatverein Teuchern eine Feuerschale aufstellt und die traditionellen Martinshörnchen verteilt werden. „Je nachdem, wie die aktuellen Coronabestimmungen sind, werden auch Getränke gereicht“, so Gätke. Sie weist darauf hin, dass für die Andacht in der Kirche keine Anmeldung erforderlich ist, aber die 3-G-Regel innerhalb des Gebäudes greift.

Nachdem die Veranstaltung am Martinstag im letzten Jahr Corona bedingt entfallen ist, freue man sich darauf, das Event nun wieder begehen zu können. „Der Gedanke des Martinstags beinhaltet, die Not anderer Menschen zu erkennen und Wege zu finden, um Hilfe anzubieten“, so Gätke. „Und das ist heute wichtiger denn je.“