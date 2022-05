Tausende von Euros gezahlt: Warum Oberwerschener immer noch auf ihren Abwasseranschluss warten

Seit einem Jahr warten Bewohner der Gröbener Straße in Oberwerschen auf ihren Abwasseranschluss. Dafür haben sie nun eine Baustelle in ihrem Vorgarten. Warum die Arbeiten nicht weitergehen.

Oberwerschen/MZ - Ein anderthalb Meter langes Rohr trennt Steffen Rudolph vom lang ersehnten Eigenheim. Sechs Jahre habe er an seinem Haus in der Gröbener Straße in Oberwerschen gebaut, im Oktober wollte er einziehen. „Das kann ich mir abschminken“, sagt Rudolph und findet kaum noch Worte für das, was er und seine Nachbarn seit Monaten erleben.